من هو كتبغا؟.. جسد مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 15 خسارته معركة عين جالوت

شهدت الحلقة 15 من مسلسل الكارتون يحيى وكنوز 3، تجسيد معركة عين جالوت، التي قادها سيف الدين قطز وبيبرس، ضد جيش المغول بقيادة كتبغا، وهي إحدى أبرز المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي.

وسلطت الحلقة 15 منيحيى وكنوز انتصار سيف الدين قطز وبيبرس على جيش المغول، لذا نستعرض أبرز المعلومات عن كتبغا، وفقا لأحداث المسلسل.

معلومات عن كتبغا

- اسمه كتبغا نويان.

- قائد تركي مسيحي.

- عاشر سلاطين الدولة المملوكية.

- قائد جيش التتار في معركتهم ضد المماليك بقيادة سيف الدين قطز.

- كان مقربًا لهولاكو خان.

- ساعد في غزو بغداد ودمشق.

القضاء على كتبغا قائد التتار

وشهدت الحلقة 15 من مسلسل الكارتون يحيى وكنوز الذي يعرض على قناة DMC ومنصة Watch it، معركة عين جالوت، والقضاء على كتبغا قائد التتار، وانتصار المماليك بقيادة سيف الدين قطز وبيبرس، وحضن الاثنان بعضهما.

وقال «يحيى» أثناء أحداث الحلقة، إنه يريد إبلاغ «قطز» بمصيره على يد ابن عمه الظاهر بييرس بعد 50 يومًا من عين جالوت، خاصة أن «يحيى» سافر عبر الزمن وأصبح في عصر معركة عين جالوت، لكن تأكيد التاريخ حول مقتل «قطز» به العديد من الروايات.

ما هي معركة عين جالوت؟

معركة عين جالوت، واحدة من أهم المعارك التي شكلت منعطفًا في التاريخ الإسلامي، كانت أحداثها في 25 رمضان عام 658 هـ، الموافق 3 من سبتمبر 1260 م، وفيها انتصر المسلمون بقيادة السلطان المملوكي سيف الدين قطز على جيش التتار المغولي بزعامة هولاكو في منطقة عين جالوت بفلسطين، ومن ثم حرر القدس.