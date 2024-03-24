ذكرت قصته في مسلسل يحيى وكنوز 3.. من هو الوزير رخيمرع؟

أحداث تاريخية شيقة يطرحها المسلسل الكرتوني يحيى وكنوز، لتشهد الحلقة الـ14 الفترة التي تولى فيها الملك تحتمس الثالث الحكم، اتخذ خلالها رخيمرع وزيرًا له، نظرًا لأمانته، ليتولى الوزارة في عهده، ويكون مسؤولًا عن اتخاذ القرارات العسكرية، بشأن خطة هجوم الجنود وتحركاتهم فمن هو رخيمرع؟

اسم رخميرع يعني «العارف بالإله» والده كان كاهنًا من كهنة الإله آمون، يعتقد أن والده تولى الوزارة خلفا لأخيه آمون، وذهب بعض الاعتقادات أن رخميرع هو أخ في الرضاعة للملك تحتمس الثالث، لذلك اتخذه وزيرًا له وفقًا لمعجم الحضارة المصرية القديمة.

من هو رخميرع؟

عاصر رخميرع في فترة توليه للوزارة الملك تحتمس الثالث ليتقلد في فترة حكمه شؤون وزارة الصعيد، وقيل إنه استمر ذلك المنصب والشأن فترة زمنية قصيرة في عهد أمنحتب الثاني، ويُعتبر رخيمرع من أعظم الوزراء الذين تولوا هذا المنصب طوال الأسرة الثامنة عشر.

مقبرة رخيمرع

مقبرته من أفخم المقابر وأكبرها حجمًا، وقد دون على جدرانها تاريخ تلك الفترة كاملًا، إلى جانب بعض الشقافات المكتوبة، وجدت في الدير البحري.

ألقاب رخيمرع

هناك الكثير من الألقاب التي اشتهر بها رخيمرع، والتي يمكن تناولها فيما يلي:

الأمير الوراثي

حامل خاتم الوجه البحرى.

القاضي الأعظم.

المشرف على الملابس الرسمية.

ملك الوجه البحري.

عينا الملك.

أذنا الملك.

عمدة مدينة طيبة

وزير المدينة الجنوبية.

المشرف على بيتى الذهب والفضة.

المراقب الأمين.

يدل ذلك على أنه كان جديرًا بالمسؤولية وتولى مهاما وأعباء كثيرة، تجعله شخصية فذة وتتمتع بحسن التدبر والتصرف والذكاء.

مسلسل يحيى وكنوز

تدور قصة الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، ويتعرف الطفلان على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة، ويعرض المسلسل يوميًا على شاشة قناة DMC الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.