ملك التتار يظهر في العصر الحديث على الأراضي المصرية بمسلسل يحيى وكنوز

خلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل يحيى وكنوز 3، ظهرت مؤامرات كثيرة من قبل التتار للهجوم على مصر من قبل زعماء المغول «كاتوبغا» و«هولاكو»، وما أثار ريبة ملك التتار هو معرفة «جميلة» بكافة أحداث الجيش.

جميلة تتنبأ بأحداث الجيش المغولي ضد المصريين

بعد القبض على عصابة سارقي الهوية المصرية، بقيادة الأستاذ فضولي، ذهبت معلمة التاريخ «جميلة» إلى الملك «كاتوبغا» في محاولة منها لكسب رضاه حتى لا يقتلها، وأخبرته بأحداث الجيش ضد المصريين.

حيرة كبيرة سيطرت على ملك التتار «كاتوبغا» حينما أصبح كلام «جميلة» حقيقي، خاصة بعد أن أرسل «هولاكو» رسالة يخبره فيها بأنه يريد قادة للجيش لشن الحرب على المنطقة الشمالية، ليتسائل كيف عرفت هذه المعلومات.

ملك التتار في العصر الحالي

أمر ملك التتار بإحضار أحد رجال العصابة، وكان الأستاذ فضولي، فحاول أن يعرف منه ما سر معرفة «جميلة» بالمعلومات عن المستقبل، وأمره بتشغيل الآلة السحرية، هنا كانت المفاجأة حينما انتقل ملك التتار «كاتوبغا» إلى العصر الحديث.

وسأل ملك التتار الأستاذ فضولي عن مكانه، فرد فضولي: «احنا هنا في مصر بعد عصرك بحوالي 800 سنة»، ليظل التساؤل هنا!! ماذا سيفعل ملك التتار في العصر الحالي.