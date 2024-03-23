ما هي الحرب الأولى التي انتصر بها سيف الدين قطز؟.. ذُكرت في مسلسل يحيى وكنوز 3

أحداث تاريخية كثيرة، ناقشها مسلسل يحيى وكنوز 3، رغبة في تعريف الأجيال وخاصة الأطفال، بالتاريخ المصري القديم، وخلال أحداث الحلقة 13، تحدث «يحيى» عن نتائج أول حرب للسلطان سيف الدين قطز، ضد التتار «المغول».

حرب توحيد الأمراء ضد الفتنة

«ما تقلقش يا مولاي أنت فزت في الحرب الأولى ضد التتار» كلمات تحدث بها «يحيى» عن نتائج أول حرب خاضها السلطان سيف الدين قطز ضد التتار، ليتساءل «قطز» عما هي تلك الحرب، وأجابه «يحيى» بأنها حرب توحيد الأمراء ضد الفتنة والدفاع عن أرض مصر.

معركة عين جالوت، هي الحرب الأولى التي فاز بها السلطان سيف الدين قطز ضد المغول، التي تعتبر تلك المعركة أولى هزائمهم على الأراضي المصرية، ونستعرض ما هي معركة عين جالوت، التي تحدث عنها «يحيى» وأخبر بها السلطان قطز.

معركة عين جالوت

تُعد معركة عين جالوت، واحدة من أهم المعارك التي شكلت منعطفًا في التاريخ الإسلامي، كانت أحداثها في 25 رمضان عام 658 هـ، الموافق 3 من سبتمبر 1260 م، وفيها انتصر المسلمون بقيادة السلطان المملوكي سيف الدين قطز على جيش التتار المغولي بزعامة هولاكو في منطقة عين جالوت بفلسطين، ومن ثم حرر القدس.

وكانت معركة عين جالوت، هي الأولى التي يُهزم فيها المغول منذ عهد جنكيز خان، والتي كان من نتائجها انحسار المد المغولي الذي أسقط الخلافة العباسية قبل ذلك في العراق.