مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15.. مقتل سيد رجب

شهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل بيت الرفاعي، مفاجأة كبرى خاصة بالحاج عبد الحميد، الذي يجسد شخصيته الفنان سيد رجب، والتي كشفها الدكتور ياسين الرفاعي، الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15.. مكالمة عايدة رياض لـ دكتور ياسين

تفاجأ دكتور ياسين خلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل بيت الرفاعي، بمكالمة من السيدة التى تجسد شخصيتها الفنانة عايدة رياض، والدة فاروق، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، وهي تخبره أن يأتي لها على الفور؛ لأن عمه عبد الحميد عندها وهي قلقة.

وبالفعل ذهب دكتور ياسين على الفور للمكان الذي أرسلته له، لكن عندما وصل إلى المكان وجد عمه الحاج عبد الحميد مقتول، وملقى على الأرض، ومع هذا المشهد انتهت الحلقة دون الكشف عن القاتل.