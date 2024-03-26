مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 16.. أحمد مكي يستعد لحكاية كوميدية جديدة

يبدأ الفنان أحمد مكي، خلال أحداث الحلقة 16من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، حكاية كوميدية جديدة، بعد انتهاء مغامرة العفريتة لوجي الحلقة الماضية.

أحداث الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 8

وكانت الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 8، مليئة بالأحداث الشيقة، إذ حاول الكبير التخلص من العفريتة لوجي بتعويذة من الكتاب المسحور ولكنه يفشل، وأخبرها أنه لم يجد عقد زواجها العرفي من الكبير هبل، لتقترح الزواج من أحد أبطال العمل وتبدأ الاختيار بين الكبير وهجرس ونفادي، لتعلن في النهاية اختيار الكبير أوي، والذي يشعر بالصدمة، وبعدها تقوم العفريتة لوجي ببدء مراسم الزواج، من خلال فرقة من العفاريت في حديقة الدوار.

الكبير أوي يهدد الحضور بالبندقية

وكانت المفاجأة بظهور المنتج الذي عرض على جوني عمل برنامج رمضاني، ليخبر الكبير بأن ما حدث مجرد مقلب فيه بمشاركة طبارة وهجرس فقط.

وفجأة يغضب الكبير ويجلب البندقية من الدوار، ويهدد المنتج وجميع الموجودين.