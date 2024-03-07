رئيس «برلمانية الوفد» يشيد بمبادرة «الوطن»: خطوة رائدة لدعم ذوي الهمم

أكد النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، دور جريدة «الوطن» الرائد في دعم ذوي الهمم، مشيدا بمبادرتها الأخيرة في تلخيص مسلسلات رمضان بلغة الإشارة، لزيادة وعيهم وتفاعلهم مع المجتمع.

تناسق مبادرة «الوطن» مع توجيهات الدولة

وأوضح الهضيبي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مبادرة الوطن تأتي متسقة مع توجيهات الدولة المصرية واهتمامها الكبير بدعم ذوي الهمم، خاصة في ظل تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق «قادرون باختلاف».

إشادة بمبادرة «الوطن»

ووصف الهضيبي مبادرة الوطن بأنها «مبادرة قوية» تعكس حرص الجريدة على دمج ذوي الهمم في المجتمع وتمكينهم من المشاركة في مختلف جوانب الحياة، معربا عن مباركته وتقديره لمجلس إدارة جريدة الوطن على إطلاق هذه المبادرة المميزة، داعيا جميع المؤسسات الإعلامية إلى الاقتداء بخطوات الوطن في دعم ذوي الهمم.