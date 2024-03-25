رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

كتب:

محمد عزالدين
09:07 م | الإثنين 25 مارس 2024
محمود عباس

محمود عباس

رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

ودعت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن لضمان تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري حفاظا على أرواح الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية بأن قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار بغزة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو وقف كامل للعدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

اقرأ المزيد:

أول 3 أشهر من حرب غزة.. الاحتلال الإسرائيلي ألقى 505 قنابل على القطاع يوميًا

رئيسة المفوضية الأوروبية: أرحب باعتماد مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النار في غزة

مصر ترحب باعتماد مجلس الأمن قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

«فلسطين حاضرة».. كيف تضامن أهالي المطرية مع غزة في إفطارهم الجماعي؟

مندوب فرنسا بمجلس الأمن يثمن قرار وقف إطلاق النار في غزة

الولايات المتحدة تتجاهل تهديدات نتنياهو وتمرر قرار وقف إطلاق النار في غزة
بقلم محمد عزالدين