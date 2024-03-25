الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

ودعت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن لضمان تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري حفاظا على أرواح الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية بأن قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار بغزة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو وقف كامل للعدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.