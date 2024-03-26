حدد قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، الموافق السادس عشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، في تمام الساعة الرابعة و19 دقيقة، وذلك بالتزامن مع استعدادات مديرية الأوقاف في المحافظة، برفع حالة الطوارئ وخاصة في المساجد الكبري بالمدينة والمراكز والقرى.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 26-3-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في تمام الساعة الرابعة و19 دقيقة، بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا.

وحسب هيئة المساحة المصرية، فإن موعد السحور اليوم الثلاثاء 26-3-2024 يأتي في تمام الساعة الواحدة و59 دقيقة صباحا، فيما يحين موعد الإمساك في تمام الساعة الثالثة و59 دقيقة صباحا.

موعد صلاة الفجر في الاسماعيلية اليوم

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في تمام الساعة الرابعة و34 دقيقة بعد نحو ربع ساعة من أذان الفجر، وذلك بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ في جميع المساجد.

عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 26-3-2024

وحسب هيئة المساحة المصرية، يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 26-3-2024، في الإسماعيلية نحو 14 ساعة و7 دقائق.