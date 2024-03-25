موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الاثنين 25-3-2024، حددته الهيئة العامة للمساحة المصرية في إمساكية شهر رمضان الكريم، إيذانًا لبدء صيام اليوم الخامس عشر من الشهر الفضيل الذي يستمر لأكثر من 14 ساعة، ويتغير موعد الأذان كل يوم عن ذي قبل بمعدل دقيقة أو دقيقتين.

موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الاثنين 25-3-2024

وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية، إلى أنّ موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الاثنين 25-3-2024، يكون في تمام الساعة 4 و23 دقيقة صباحًا، على أنّ يحين موعد الصلاة في الساعة 4 و30 دقيقة صباحًا.

عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الاثنين 25-3- 2024

وجاء عدد ساعات الصيام اليوم بنحو 14 ساعة و38 دقيقة، تبدأ من أذان الفجر في الساعة 4 و23 دقيقة صباحًا حتى أذان المغرب في الساعة 6 و9 دقائق مساءً.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، ليكون يوم الخميس 10 أبريل.