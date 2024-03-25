يهتم المسلمون في دولة سوريا بمعرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الاثنين 25-3-2024 حتى يتمكنوا من قضاء الصلوات في وقتها والشعور بالأجواء الرمضانية التي تعم الشهر الكريم خاصة في ليلة المنتصف من الشهر الكريم.

مواقيت الصلاة في سوريا اليوم

وكشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بسوريا، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الاثنين 25-3-2024، في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، والتي جاءت كالتالي:

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الاثنين 25-3-2024

ويأتي فجر منتصف رمضان في سوريا في تمام الساعة 5:00 صباحا بمدينة حلب بينما في دمشق يكون في تمام 5:07 وفي حمص يكون في تمام الساعة 5:04 بينما في حماه يكون في الـ 5:03 صباحا.

موعد اذان الظهر في سوريا اليوم الاثنين 25-3-2024

بينما يكون موعد أذان الظهر في حلب في تمام الساعة 12:38 مساءً وفي دمشق يكون في تمام الساعة 12:41 مساءً ويرفع الأذان في حمص في تمام الساعة 12:39 مساءً بينما حماه يؤذن للظهر في تمام 12:39 مساءً.

موعد أذان العصر في سوريا اليوم الاثنين 25-3-2024

ويأتي موعد أذان العصر في حلب في تمام الساعة 4:07 مساءً، وفي دمشق 4:11 مساءً، بينما حمص الساعة 4:09 مساءً، ويكون في حماه في الساعة 4:09 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين 25-3-2024

وموعد أذان المغرب في حلب سيكون في تمام الساعة 6:47 مساءً، وفي مدينة دمشق يكون في تمام الـ6:50 مساءً، بينما يأتي في مدينة حمص في تمام الساعة 6:48 مساءً، وسيكون في حماه في تمام الساعة 6:48 مساءً

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الاثنين 25-3-2024

ويبدأ الصيام في سوريا في تمام الساعة 5:00 صباحا بأذان الفجر، وينتهي في تمام الساعة 6:47 مساءً مع أذان المغرب، وبذلك يكون عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم نحو 13 ساعة و47 دقيقة.