موعد أذان الفجر اليوم الاثنين 25-3-2024 في القاهرة وجميع المحافظات

كشفت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر اليوم الاثنين 24-3-2024 في القاهرة وجميع المحافظات الموافق منتصف شهر الصيام، إذ يتقدم الموعد يوميًا بمقدار دقيقة إلى دقيقتين بحسب كل محافظة، وذلك وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024، كما يتم تحديد موعد السحور والإمساك من خلاله نظرًا لأهميتها للصائمين طوال أيام الصوم.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، موعد أذان الفجر اليوم الاثنين 24-3-2024 في القاهرة وجميع المحافظات، فضلًا عن عدد ساعات الصيام، ومواعيد الإمساك والسحور في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان الفجر في أكتوبر اليوم

ويحل موعد أذان الفجر في أكتوبر اليوم الإثنين 25-3-2024 في تمام الساعة 4:27 صباحًا، مبكرًا بمقدار دقيقة عن الأمس، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14 ساعة و4 دقائق بزيادة دقيقتين عن الأمس.

موعد أذان الفجر في الجيزة

ويأتي موعد أذان الفجر في الجيزة اليوم الاثنين 15 رمضان 2024 في تمام الساعة 4:30 مبكرًا بمقدار دقيقة عن الأمس، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 13 ساعة و39 دقيقة.

موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم

ووفقًا لإمساكية رمضان 2024 فإنّ موعد أذان الفجر بتوقيت القاهرة فإنّه يأتي في تمام الساعة 4:25 صباحًا مبكرًا بمقدار دقيقة عن الأمس، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و5 دقائق.

موعد أذان الفجر في رمضان 2024

ويأتي موعد أذان الفجر في رمضان 2024 اليوم الاثنين 15 رمضان 1445 كالآتي:

موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية: 4:29 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية: 4:20 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسوان: 4:25 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسيوط: 4:29 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الأقصر: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر: 4:17 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحيرة: 4:27 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف: 4:27 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بورسعيد: 4:20 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في جنوب سيناء: 4:19 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الدقهلية: 4:23 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في دمياط: 4:21 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج: 4:27 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في السويس: 4:20 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الشرقية: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في شمال سيناء: 4:14 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الغربية: 4:25 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في قنا: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في مطروح: 4:40 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ: 4:25 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنيا: 4:29 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الوادي الجديد: 4:41 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنوفية: 4:26 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية: 4:25 صباحًا.