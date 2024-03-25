«المصريين الأحرار» بسوهاج ينظم إفطارا جماعيا على الطريق للصائمين

نظم حزب المصريين الأحرار بسوهاج بقيادة المهندس محمد عبد الله غريب، أمين المحافظة، والمحاسب إيليا ورد، أمين التنظيم، إفطارًا للصائمين على الطريق المارة أمام مقر الحزب.

حزب المصريين الأحرار

تأتي هذه الفعالية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور النائب عصام خليل، رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل، الأمين العام للحزب، بهدف تشر روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

إفطار على الطريق

وبادر كوادر الأمانة ومنهم المحاسب محمد ضياء الشريف، أمين الشباب بالحزب بسوهاج، و أسماء كشك، مسؤولة العلاقات العامة، و أحمد شمس الدين، أمين العمل الجماهيري، بتوزيع زجاجات المياه المعدنية والعصائر والتمر المغلف على الصائمين المارين في الطريق، سواء السائقين أو الركاب، مع تقديم التهاني بشهر رمضان الكريم.

وقالت الأمانة في بيان صادر عن المركز الإعلامي للحزب ، أن هذه الفاعلية جزءًا لا يتجزأ من خدمات الحزب خلال شهر رمضان، والعمل علي المشاركة المجتمعية وتعزيز القيم الإيجابية في الشهر الفضيل.