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دراما المتحدة

تحرير 16 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة بالبحيرة

كتب:

إحسان شعبان
09:50 م | الإثنين 25 مارس 2024
حملات تموينية بالبحيرة

حملات تموينية بالبحيرة

شهدت مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، تنفيذ حملة تموينية، طبقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية.

حملات تموينية مكثفة في البحيرة

أسفرت الحملة التموينية عن تحرير 16 محضرا ضد أصحاب المخابز، عبارة عن 14 محضرا تموينيا ضد أصحاب المخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما، ومحضرين ضد أصحاب المخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وجارٍ إرسال المحاضر للمديرية لاتخاذ اللازم.

حملة تموينية مكبرة في إدكو 

وفي مدينة ادكو جرى تنظيم حملة، اليوم، للمرور على المخابز البلدية، أسفرت عن ضبط حيازة أحد المخابز 51 بطاقة تموينية بالمخالفة للقانون، وجرى التحفظ عليها وتحرير المحضر اللازم.

كما جرى اتهام أحد المخابز البلدية بالتصرف في عدد من أجولة الدقيق البلدي، وضبط 4 مخابز أخرى لإنتاج خبز ناقص الوزن، وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط أحد المخابز البلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط أحد المخابز لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات بالمخبز.

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بقلم إحسان شعبان