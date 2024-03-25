بعد عرضها في مسلسل كامل العدد +1.. تفاصيل وكلمات أغنية «أغسل قلبك»

عبر الفنان محمود بدراوي، عن سعادته بعرض أغنيته «أغسل قلبك»، ضمن أحداث الحلقة 14 من مسلسل كامل العدد +1، والذي عُرض في النصف الأول من السباق الرمضاني الحالي.

ونشر «البدراوي» مقطع فيديو من أحداث المسلسل، التي تضمنت الأغنية، وكتب: «سعيد جدا بمشاركتي في المسلسل التريند (كامل العدد)، بأغنية (أغسل قلبك)، باختيارها ضمن أحداث المسلسل».

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تفاصيل أغنية «أغسل قلبك»

وأغنية «أغسل قلبك» من كلمات الشاعر أحمد شبكة، وموسيقى وألحان وغناء محمود بدراوي، وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: حاول أول ما تقوم من النوم.. تغسل قلبك بعد ما تغسل وشّك على طول هتلاقي اليوم.. يمكن عادي لكن قلبك هيكون مغسول فيقابل بالبسمة.. البسمة وهيصبر وياك على القسمة، وفي كل القرارات الحاسمة هيكون لك قلب.. ماهوش مشغول وماهوش مقفول وماهوش كاروهات أبيض وأسود هيكون أخضر ويعاند في اليوم الأغبر ويشد الشمس عشان تحضر وهيعدل في عينيك المايل يسبق عقلك ويروح قايل وعشان مغسول وماهوش شايل حيصالحك وهيفضل قابلك ولا هيندل ويموت قبلك وإن سألوك قول.. ما صادفتش قلب ومات مقتول علشان مغسول.

يذكر أن مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني شريف سلامة وإسعاد يونس وميمي جمال وجيهان الشماشرجي وأحمد كمال وأحمد جمال سعيد وعمرو جمال وتميم عبده وحمزة دياب وجاسيكا حسام الدين، ولينا صوفيا بن حمان والفت إمام، من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.