بالتزامن مع نوة «برد العجوزة».. تحذير هام لـ7 محافظات: «الخروج للضرورة»

تشهد 7 محافظات خلال الساعات المقبلة تأثير ظواهر جوية مختلفة، بسبب تغير الطقس، بالتزامن مع «نوة عوة» أو «برد العجوزة»، التي تهب في الأسبوع الأخير من شهر مارس، يصاحبها رياحًا شرقية، وتستمر لعدة أيام، ويزداد تأثيرها على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

تحذير من طقس الساعات القادمة

وحذرت غرف العمليات المركزية في 7 محافظات وهى «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، بورسعيد»، من الرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الساعات المقبلة، وناشدت مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

وتصل سرعات الرياح في المحافظات السبعة غدًا إلى 36 كيلو متر في الساعة، وتشهد جميع المحافظات طقس مشمس نهارًا مائل إلى الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد شديد البرودة ليلًا مع انعدام فرص سقوط الأمطار.

يذكر أن المحافظات تعرضت خلال الأيام الماضية، إلى طقس غير مستقر وسقوط أمطار غزيرة إلى رعدية مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة لاسيما في شمال البلاد.