حالة الطقس غدا في المحافظات.. هل نشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في آخر بيان لها أصدرته قبل قليل، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شرق البلاد وأيضًا شرق القاهرة، يصاحبها تساقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، فيما أعلنت توقعات حالة الطقس غدًا في جميع المحافظات بالتزامن مع ثاني أيام نوة العوة وبرد العجوزة التي من المقرر استمرارها لمدة 6 أيام.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل حالة الطقس غدًا ثاني أيام نوة العوة وبرد العجوزة، ودرجة الحرارة في جميع المحافظات، فضلًا عن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتشهد حالة الطقس غدًا في المحافظات، أجواءً مائلة للدفء خلال النهار على القاهرة الكبرى، وأقاليم الوجه البحري، ومناطق السواحل الشمالية، بينما يسود طقس دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتشير توقعات الطقس غدًا إلى أنّه تسود أجواء غائمة جزئيًا في محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، بينما يكون مشمس في جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أنّ تزداد كثافة الشبورة المائية على الطرق في أغلب المحافظات خلال الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح لتصل سرعتها بين 30 و32 كيلو مترًا في الساعة وهي أبرز الظواهر المصاحبة لنوة العوة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة غدا

وفيما يخص درجات الحرارة غدا في جميع المحافظات، فإنّ العظمى والصغرى تأتي كما يلي:

القاهرة الكبرى: تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

الوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

طقس الأيام المقبلة

ويشهد طقس الأيام المقبلة، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة لتسود أجواء حارة خلال النهار بدايةً من الثلاثاء المقبل، وفيما يخص الطقس غدًا في الإسكندرية، فإنّه يشهد نشاط في حركة الرياح بالتزامن مع ثاني أيام النوة، بينما تتراجع فرص تساقط الأمطار.