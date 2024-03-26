مودريتش في مصر.. مواجهات مثيرة وذكريات لا تُنسى مع صلاح

وصل نجم ريال مدريد لوكا مودريتش مع بعثة المنتخب الكرواتي إلى مصر للمشاركة في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الودية، وزار لاعبو كرواتيا الأهرامات وتناقلوا الكرة بينهم في مشهد استعراضي، في الوقت نفسه، يعيش الساحر الكرواتي ذكرياته مع مصر والنجم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

ذكريات لوكا مودريتش مع مصر وخاصة محمد صلاح كثيرة، ففي عام 2013، حضر «صلاح»، لقاء مباراة المنتخب المصري ونظريه الكرواتي في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، المقامة حينها بإسبانيا، وكان حاضرًا لمؤازرة فريقه.

ذكريات لوكا مودريتش مع «صلاح» أكثر، إذ تواجها الاثنان مرتين في نهائي دوري أبطال أوروبا، وخسر ليفربول الإنجليزي المباريتين، ومن أبرز ذكرياتهما معًا هو ما كشفه مهاجم النادي الملكي رودريجو جوس بعد مباراة نهائي أبطال أوروبا عام 2022، والذي خسره الفريق الإنجليزي بهدف مقابل لا شيء، إذ قال إنه أثناء الممر الشرفي للاعبي ليفربول، مر صلاح مُحبطًا، واستقبله «مودريتش» ثم قال له: «حسنًا، حسنًا، عليك أن تحاول مرة أخرى».

«مودريتش» يستفز محمد صلاح

كما كشف «رودريجو» أيضًا إن ما قاله «مودريتش» لـ«صلاح»، بهدف استفزازه: «كلمات لوكا جعلتني أضحك، عندما يستفزك شخص ما فأنت في بعض الأحيان، تريد الفوز فقط حتى تتمكن من السخرية منه»، وذلك خلال بث مباشر مع صحفي برازيلي.

استفزاز «مودريتش» لـ«صلاح» كان سببه ما كتبه الأخير عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في 2022، قائلًا إنه يريد مقابلة ريال مدريد للأخذ بالثأر، بعد خسارة النهائي الأول بينهما عام 2018، وخروجه من المباراة مصابًا خلال أحداث الشوط الأول.

انتقام محمد صلاح

وفي عام 2023، عاد لوكا مودريتش للحديث مجددًا عن انتقام «صلاح» قبل مواجهة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قائلًا: «أتفهم رغبة ليفربول في الانتقام، وهذا طبيعي بعد النتائج الأخيرة في مباريات الفريقين»، بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية.

ذكريات «مودريتش» و«صلاح»

المواقف بين «صلاح»، و«مودريتش» لم تنته، ففي عام 2018، أثناء حفل جائزة الكرة الذهبية، خطف النجم الكرواتي الجائزة من «صلاح» وتوج بها، وخلال الحفل، أثارت نظرة زوجة «مودريتش» إلى النجم المصري جدلًا واسعًا، وجاءت نظرة زوجة «مودريتش» أثناء صعوده لاستلام جائزة الكرة الذهبية.