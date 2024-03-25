بالأرقام.. النتيجة النهائية لانتخابات نقابة المحامين 2024

حصلت «الوطن» على النتيجة الكاملة لانتخابات نقابة المحامين 2024 بالأرقام والأسماء للفائزين في انتخابات نقابة المحامين والأصوات التي حصلوا عليها بعد فرز أصوات الناخبين.

وأسفرت عمليات رصد وتجميع نتائج الفرز من اللجان العامة على مستوى الجمهورية، عن حضور 59 ألفًا و490 عدد أصوات الحاضرين للانتخابات، وجاء عدد الأصوات الصحيحة 58477 ، فيما جاءت عدد الأصوات الباطلة 1013.

النتيجة الكاملة لانتخابات نقابة المحامين 2024

وفاز على منصب نقيب المحامين عبد الحليم علام بعد حصوله على 23955 صوتًا.

وبلغ مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في انتخابات نقابة المحامين على كافة المقاعد، بعد أن تنافس منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحًا على مقاعد العضوية، منهم 30 مرشحًا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحًا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وكان قد بلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوًا

نقابة المحامين 2024

وجاءت النتيجة الكاملة كالتالي: