من المنتظر أنّ يخوض الفنان أحمد مكي خلال أحداث الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي 8، مغامرة جديدة بعد انتهاء مقلب العفريتة لوجي «شيماء سيف» في الحلقة السابقة، لذا يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 16.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 16

ومسلسل الكبير أوي 8 يُعرض الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على نفس القناة في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، ومرة أخرى في تمام الساعة 3 مساءً، فضلًا عن عرض حلقات المسلسل عبر منصة WATCH IT.

أحداث الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 8

وكانت الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 8، مليئة بالمغامرات إذ احتفلت أسره الكبير أوي بالهالوين في دوار الكبير، وليفاجأ بقراءة نفادي «حاتم صلاح» لتعويذة يحضر على إثرها عفريتة تدعى لوجي، ويحاول الكبير أن يصرفها بشتى الطرق، ليكتشف في النهاية أنه مقلب.