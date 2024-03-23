أحفاد نهال عنبر يفاجئونها بهدية عيد الأم في لوكيشن مسلسل بدون سابق إنذار

حرص أحفاد الفنانة نهال عنبر على الاحتفال بعيد الأم برفقتها رغم انشغالها بتصوير مسلسل بدون سابق إنذار، الذي يبدأ عرضه في النصف الثاني من موسم الدراما الرمضانية 2024، ونشرت نهال عنبر صورة، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، أثناء وجودها في لوكيشن المسلسل وهي تحمل تورتة وإلى جانها ابنها حسام الحسيني وحفيديها.

وعلقت الفنانة نهال عنبر على الصورة، قائلة: «أحلى مفاجأة من حسام وأحفادي ياسين ويوسف ليا في تصوير مسلسل بدون سابق انذار بمناسبة عيد الأم»، وحظيت الصورة بإعجاب عدد كبير من متابعي منصات التواصل الاجتماعي، بينما علق البعض على احتفاظ نهال عنبر بجمالها برغم كونها جدة لشابين «أطول منها» على حد تعبيرهم.

تفاصيل مسلسل بدون سابق إنذار

ويبدأ عرض مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، والذي يعرض حصريا على شبكة قنوات DMC بالإضافة إلى منصة واتش آت الإلكترونية، ومن المقرر أن تعرض الحلقة الأولى من المسلسل في تمام الساعة السادسة والربع مساء بدءا من 16 رمضان.

ويجمع المسلسل في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم آسر ياسين، عائشة بن أحمد بالإضافة إلى أحمد خالد صالح، نهال عنبر وحنان سليمان، من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة.