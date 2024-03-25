بعد خضوعه لعملية جراحية مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للموسيقار هاني فرحات

يتماثل الموسيقار الكبير هاني فرحات، حاليا للشفاء، بعد خضوعه لعملية جراحية، عقب شعوره بآلام شديدة منذ ساعات، ما اضطره لإجراء جراحة عاجلة لإزالة المرارة.

هاني فرحات في صحة جيدة

وقال هاني فرحات، خلال بيان صحفي، إنه حاليا في حالة صحية جيدة، ويستقبل اتصالات من عدد كبير من النجوم، الذين حرصوا على الاطمئنان عليه.

يذكر أن آخر حفلات الموسيقار هاني فرحات، كانت مع الفنانة مي فاروق، وحقق الحفل نجاحا كبيرا كعادة حفلاته.

واحتفل هاني فرحات مؤخرا، والبروديوسر دنيا جمعة، المدير التنفيذي لمهرجان الموسيقى العربية، المشرفة على العديد من الحفلات الكبرى في الوطن العربي، بخطبتهما، في أول أيام شهر رمضان.