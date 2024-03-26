موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، الموافق السادس عشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، حدده قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، في تمام الساعة 4 صباحا و22 دقيقة، في ظل رفع حالة الطوارئ بجميع مساجد المحافظة استعدادًا لقرب العشر الأواخر من الشهر الكريم.

موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الثلاثاء 26-3-2024

وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية إلى أن موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الثلاثاء 26-3-2024 سيكون في تمام الساعة 4 صباحا و22 دقيقة.

موعد صلاة الفجر في الدقهلية اليوم الثلاثاء26-3-2024

ويستعرض التقرير موعد صلاة الفجر في الدقهلية اليوم الثلاثاء 26-3-2024 والذي يأتي بعد دقائق بسيطة من رفع الأذان، إذ يأتي موعد إقامة الصلاة الساعة 4 صباحا و27 دقيقة.

عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء في الدقهلية 26-3-2024

وجاء موعد بدء الصيام الساعة 4 صباحا و22 دقيقة، ليصل عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 26 مارس في الدقهلية لنحو 14 ساعة و8 دقائق، تبدأ من الفجر حتى أذان المغرب المقرر في الساعة الـ6 مساءً و10 دقائق.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية أولى أيام عيد الفطر المبارك الأربعاء 10 من أبريل المقبل.