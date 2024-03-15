 تلاوة خاشعة من سفير دولة التلاوة في فنزويلا (فيديو)

أذاع برنامج سفراء دولة التلاوة، المذاع على قناة الناس، تلاوة خاشعة بصوت الشيخ عمرو برعي سفير دولة التلاوة، وموفد وزارة الأوقاف إلى دولة فنزويلا.

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة» تنقل قناة «الناس» طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.