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دراما المتحدة

تلاوة خاشعة بصوت الشيخ السعيد الشرقاوي سفير دولة التلاوة في البرازيل (فيديو)

كتب:

يارا أشرف
09:30 م | الأربعاء 13 مارس 2024
قناة الناس تنقل شعائر الصلاة من مختلف دول العالم

قناة الناس تنقل شعائر الصلاة من مختلف دول العالم

عرضت قناة الناس، تلاوة خاشعة بصوت الشيخ السعيد الشرقاوي، سفير دولة التلاوة، وموفد وزارة الأوقاف إلى دولة البرازيل، أثناء إمامته الصلاة.

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة» تنقل قناة «الناس» طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.

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بقلم يارا أشرف