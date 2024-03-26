جدول ملتقيات الفكر في مسجد الإمام الحسين خلال رمضان

تلقت محافظة القاهرة تقريرًا من مديرية الأوقاف بالمحافظة عن عدد ملتقيات الفكر خلال شهر رمضان 2024 بمسجد الإمام الحسين بعد صلاة العشاء خلال الأيام الحالية، ويشمل التقرير أيضًا تنظيم درس يومي لصلاة العصر، على النحو التالي:

16 رمضان

درس العصر حول فضائل أم المؤمنين اليسدة عائشة بنت أبى بكر رضى الله عنها للشيخ خالد أبوالقاسم، وصلاة التراويح للقارئ محمود الخشت، وعنوان الملتقى «دروس من يوم بدر»، بحضور الدكتور حسن القصبي، أستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، والدكتور خالد صلاح، مدير مديرية أوقاف القاهرة.

17 رمضان

درس العصر عن فضائل أم المؤمنين السيدة سودة بنت زمعة رضى الله عنها، للشيخ أحمد عصام، وقارئ التراويح بالحسين الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، أمّا عنوان الملتقى فعن حقوق الوالدين ويحاضر الدكتور بكر زكى عوض، عميد كلية أصول الدين سابقا، والدكتور نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الأوقاف.

18 رمضان

يشهد مسجد الحسين مقرأة الجمهور، وصلاة التراويح يؤديها الشيخ عبد لناصر حرك، وعنوان الملتقى حول فضائل العشر ويلقيها الدكتور حسن خليل، الأمين المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد أحمد حامد، مدير عام المكتبة المركزية للمخطوطات.