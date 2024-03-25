مائدة إفطار المطرية توحِّد المصريين.. زكريا أندراوس: «مستحيل حد يفرقنا»

احتفالات أهالي المطرية بالإفطار الخامس عشر من شهر رمضان المبارك لهذا العام، شهدت أجواءً مبهجة من ابتساماتٍ موزعة بالشرفات وعدسات ترصد ما يحدث من تنظيم وإعداد موائد الإفطار وهم يتغنون جميعاً مسلمين ومسيحيين، بأغاني الشهر الكريم، وكان من بين المحتفلين رجلٌ خمسيني يدعى زكريا أندراوس قرر التطوع لمساعدة الأهالي في تنظيم اليوم الذي لا يقل أهمية عن العيد.

الاحتفال بمنتصف شهر رمضان يجد زكريا في احتفالات أهالي المنطقة متسعاً للاندماج بين عنصري الأمة المسلمين والمسيحيين بما لا يدع مجالاً لإحداث الفرقة، فالجميع يتشارك في إعداد الولائم وتجهيزها على مدار عام كامل لتخرج بالشكل المشرف لأهالي المطرية الذين ينتظرون الاحتفال كل رمضان، بـ إفطار المطرية، «الاحتفال بيحتاج تنظيم قبله بأسبوع وبشوف الطباخين وهما بيفرشوا معداتهم قبلها وفريق التنظيم وهما بيشتغلوا على مدار الساعة كل دا بيفرحني علشان بينقلوا صورة مشرفة للمنطقة وناسها».

عيد موحد لأهالي المطرية

حالة من الألفة يصنعها المئات من الصائمين من سكان المطرية وخارجها فيما يشبه العيد الذي لا يفرق بين الأديان، هكذا وصف زكريا أندراوس في حديثه لـ«الوطن»، الاحتفالات التي انطلقت من صباح اليوم الاثنين ممتدةً إلى ما بعد الإفطار «الناس هنا بتبذل كل ما في وسعها علشان نشوف اليوم ده بالشكل اللي أجمل ما فيه إنه بجهود شعبية مفيش حد بينفرد بتجهيزه أو تحمل تكاليفه بل بنتشارك جميعاً في التجهيزات».

رسالة محبة للعالم

على مدار عشرة أعوام وأهالي المطرية بمحافظة القاهرة ينظمون احتفالاً بالإفطار الخامس عشر من شهر رمضان الكريم، لكن زكريا وجد في احتفالات هذا العام زخماً غير مسبوق وحماساً فائقاً لم يشهد مثله على مدار أعوامه الخمسة والخمسين دفعه إلى الخروج من بيته بالثامنة من صباح اليوم ليساعد أهل منطقته في بسط الموائد وتعليق الزينات بالشوارع «ببقى حريص في اليوم دا على تعليق الصليب علشان أقول للعالم كله هي دي مصر، ومستحيل حد يقدر يفرق ما بينا إحنا كلنا أخوة وبنعيش أيام طيبة».