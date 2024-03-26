وظائف قيادية شاغرة في 3 جهات.. الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم

أتاحت بعض الجهات الحكومية، وظائف قيادية شاغرة عبر بوابة الوظائف الحكومية، ويستمر التقديم عليها لمدة شهر من الآن حتى 24 أبريل المقبل.

الوظائف المتاحة عبر البوابة الحكومية

وترصد «الوطن» خلال التقرير التالي، الوظائف المتاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية وشروطها وكيفية التقديم عليها، وجاءت كالتالي:

وظائف وزارة الإسكان

- مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة بني سويف.

- مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة بورسعيد.

- مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة مطروح.

- مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة دمياط.

- وكيل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادى الجديد.

- وظائف وزارة التموين والتجارة الداخلية

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية.

وظائف جامعة بنها

- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.

- مدير عام المدن الجامعية والتغذية.

- أمين كلية التجارة.

المستندات المطلوبة للتقديم

- بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك.

- بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها.

- بيان بمقترحات تطوير الجهة المتقدم إليها.

- عدد 6 صور شخصية 4×6.

- صورة البطاقة الشخصية.

شروط الوظائف المتاحة

- الإلمام بلغة أجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول ( أ ) .

- قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

تُقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك، مرفق به المستندات المطلوبة والمُعلن عنها بمقر الجهة المختصة.