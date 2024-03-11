حركة ترقيات في «الزراعة» لشغل وظائف قيادية في الوزارة

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارات بتكليف بعض القيادات لوظائف قيادية، وهم المهندس طارق صلاح رئيسا للإدارة المركزية للتوسع الأفقي بقطاع استصلاح الأراضي، والمهندس أسعد منادي مديرا لمديرية الزراعة في الدقهلية.

كما تضمنت حركة الترقيات، المهندس عابدين حسين مديرا لمديرية الزراعة في الأقصر، والمهندس محمد السيد مديرا لمديرية الزراعة في الإسماعيلية، والمهندس ناصر أبوطالب مديرا لمديرية الزراعة في سوهاج، والمهندس عبدالسلام البغدادي مديرا لمديرية الزراعة في الجيزة.

وتضمّنت الحركة ترقية المهندس إبراهيم عبدالكريم مديرا لمديرية الزراعة في الإسكندرية، والمهندس محمود صبحى مديرا لمديرية الزراعة في اسيوط.

وتهدف الحركة إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة، ضمن تجديد ودفع العمل في مديريات الزراعة.