أحدث ظهور لـ ياسمين صبري بالقفطان المغربي.. والجمهور: «الجمال المصري»

في أحدث ظهور للفنانة ياسمين صبري، نشرت فيديو جديد لها بشكل مختلف، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ياسمين صبري تظهر بالقفطان المغربي

وظهرت الفنانة ياسمين صبري بالقفطان المغربي، وتوالت عليها التعليقات من الجمهور، إذ جاء أحد التعليقات: «الله حلو عليك القفطان المغربي»، وفيما كتب متابع آخر: «قمراية وجميلة طول عمرك».

ياسمين صبري تتحدث عن ذاتها

ومن ناحية أخرى، تحدثت ياسمين صبري عن ذاتها، قائلة إنها استطاعت أن تبني لنفسها كيانًا خاصًا، يكون إضافة لأي رجل، وكل شيء عملت عليه سواء فيما يخص سمعتها وأسلوبها وطريقتها.

وأضافت، في تصريحات تلفزيونية: «أنا ست متحفظة في لبسي وطريقتي وأسلوبي وأفلام وظهوري وفي كل شيء، والرجل الشرقي يعشق النموذج دا، ودي حاجة نادرة.. أنا حاجة نادرة، في قلة ظهوري».

وتابعت: «مش هتلاقيني في after party، أنا بشتغل بس، أنا ست زي ما بحب أكون في قمة أنوثتي، أحب زوجي يكون في قمة رجولته، الست بتقعد في الكهف والرجل هو اللي يطلع يصطاد، الست احتواء والراجل أمان، وجزء من رسالتي الزواج وبناء عائلة وتربية أطفال».