ياسمين صبري: عانيت لتطوير نفسي.. وأصبحت إضافة لأي رجل

قالت الفنانة ياسمين صبري، إنّها تشعر بمدى قوتها وكيانها المستقل الذي يجعلها تشعر بأنّها في قمة مكانتها، خاصة أنّها تمارس مهنة التمثيل مع التحفظ في أعمالها وملابسها وأسلوبها، وهو ما يحترمه ويقدسه الرجل الشرقي.

ياسمين صبري تتحدث عن صفات الرجل الشرقي

وأضافت ياسمين صبري خلال تصريحات تلفزيونية، أنّ وجودها إضافة لأي رجل لأنها عانت لتطوير نفسها وأسلوبها وطريقتها، ولا يوجد خطأ في حياتها، ما يجعل كيانها إضافة لأي رجل يتزوجها، واصفة صفات الرجل الشرقي بأنّها نادرة.

وأوضحت أنّها تتعمد قلة الظهور في تفاصيل الحياة الفنية، وتكتفي بالتمثيل فقط لأنها تستهدف التوازن في حياتها.

ياسمين صبري تتحدث عن حلمها بالأمومة

وأشارت ياسمين صبري إلى أنّها تحلم بأن تصبح أمَا وتمارس رسالتها فى الحياة الأساسية بأن تنجب أطفالا وتعلمهم وتثقفهم من أجل المجتمع، لإضافة أجيال واعية متوازنة نفسيًا، وليسوا حاقدين أو غيورين.

وتابعت أنّها متعلقة بجدتها الراحلة لدرجة كبيرة، وهو ما جعلها في حالة إنكار شديدة بعد وفاتها عام 2020 بسبب فيروس كورونا، ولم تقتنع أنها توفيت بل ترى أنّها تعيش في البرزخ وروحها تلتف حولها.

وأكدت أنّها لا تزور قبر جدتها كل لا تستحضر طاقة الحزن، خاصة أنّها تري أنّ جدتها في مكان أفضل من الدنيا، مؤكدة أنّها تكره الحزن ونادرًا ما تبكي، إلا في حالة الامتنان لله على توفيقه لها.

وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري بطولة فيلم أبو نسب مع الفنان محمد إمام، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.