استقر الموسيقار خالد حماد على موعد ومكان صلاة جنازة والدته، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس، والتي وصفها في كلمات قصيرة قائلا: «أغلى ما أملك أمي السيدة ڤالنتينا حماد».

موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة الموسيقار خالد حماد

وأعلن «حماد» موعد ومكان صلاة الجنازة، على والدته، عبر حسابه بموقع «فيس بوك» كاتبًا: «ستقام صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء بالمسجد الكبير بمدينتي بعد صلاة الظهر، ويعقبها الدفن بمقابر الأسرة في العاصمة الإدارية، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإنا لله وإنا إليه راجعون، أرجو الدعاء لها بالرحمة و المغفرة».

وفاة والدة الموسيقار خالد حماد

رحلت عن عالمنا، السيدة ڤالنتينا حماد، والدة الموسيقار خالد حماد، وكانت تربطهما علاقة.

ويشارك الموسيقار خالد حماد في السباق الرمضاني المقبل 2024، من خلال تقديم الموسيقى التصويرية لمسلسل «إمبراطورية ميم»، بطولة النجم خالد النبوي.

أبطال مسلسل «إمبراطورية ميم»

مسلسل «إمبراطورية ميم» بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضي.