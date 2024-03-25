مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 15.. خالد النبوي يحسم علاقته بـ حلا شيحة

بأحداث تشويقية ومثيرة، انطلقت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 15، حيث قرر أولاد «مختار» أن يسألوه عن سر اهتمامه بمظهره خلال الفترة الحالية، وسعادته، خاصة أنهم يشكون أن «مي» حلا شيحة هي السبب وراء ذلك.

السر ورا شياكة مختار في مسلسل إمبراطورية ميم

ضمن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 15، قرر مختار أن يكشف لأولاده حقيقة العلاقة بينه وبين مي، قائلاً إنها مجرد والدة صديقة نجله الأصغر، وتأخذ نفس موقف بيعه من المنزل وهو الرفض، وليس أكثر من ذلك، ليتساءلوا عن إمكانية الارتباط بينهما ليرد أنه لا يفكر في ذلك وينسحب من الحوار.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار تشويقي اجتماعي حول علاقة الأب بأبنائه مع عرض المشكلات التي تحدث داخل منزلهم، ويحاولون حلها خاصة بعد وفاة والدتهم ميسون.