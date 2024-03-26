وفاة والدة الموسيقار خالد حماد وتشييع جثمانها بمقابر الأسرة بالعاصمة الإدارية

رحلت عن عالمنا، منذ قليل، السيدة ڤالنتينا حماد والدة الموسيقار خالد حماد، إذ كان تربطه بالدته علاقة قوية.

موعد ومكان جنازة والدة الموسيقار خالد حماد

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحلة والدة الموسيقار خالد حماد بأحد مساجد القاهرة الجديدة، وسيكون مكان الدفن في مقابر الأسرة في العاصمة الإدارية.

خالد حماد والموسيقي التصويرية لـ مسلسل «إمبراطورية ميم»

ويشارك الموسيقار خالد حماد في السباق الرمضاني المقبل 2024، من خلال تقديم الموسيقى التصويرية لمسلسل «إمبراطورية ميم»، بطولة النجم خالد النبوي.

أبطال مسلسل «إمبراطورية ميم»

مسلسل «إمبراطورية ميم» بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضي.