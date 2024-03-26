تامر حسني يتبرع بأجهزة ووحدات طبية لمستشفى الناس

كشفت الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» تبرع المطرب تامر حسني، بأجهزة مهمة ووحدات طبية لمستشفي الناس.

ونشرت «سويدان»، صورة تجمعها مع تامر حسني وطارق صبري معلقة: «تامر حسني الإنسان النبيل اللي دايمًا يخدم مجتمعه بفنه واللي تبرع لمستشفى الناس بوحدة وأجهزة طبية مهمة جدا للمرضى، ربنا يكرمك ويسعدك يا أجدع تامر برج الأسد الطيب، 3 أسود في صورة واحدة، أنا وتامر و طارق وتامر حسني».

تامر حسني يحيي حفل نهائي كأس عاصمة مصر

واعلن تامر حسني منذ أيام، عبر حسابه بموقع «فيسبوك» إحياء حفل نهائي كأس عاصمة مصر، قائلاً: «سأقوم بغناء حفل نهائي كأس عاصمة مصر بين مصر وكرواتيا، في استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، البطولة التي تُنظم بواسطة الشركة المتحدة للرياضة، وهي النسخة الأولى من سلسلة FIFA Series».