بسمة بوسيل: «هجوم معجبات تامر حسني عليّ خوفني.. ووالدي قالي اوعي تبطلي غنا»

قالت الفنانة بسمة بوسيل، إنها كانت على علم بالهجوم عليها من معجبات تامر حسني، موضحة «كانوا بيجوا لي قدام البيت.. ويقولوا: طلقها، ودي كانت من الحاجات المخيفة بالنسبة لي ولأهلي ولتامر أيضًا.. لأن الأضواء كلها تم تسليطها عليا وقتها، فإزاي مكنتش هخاف؟!».

وأضافت «بوسيل»، في حوارها ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، والمُذاع على «الحياة»: «كنت طوال الوقت مشغولة ولم آخذ وقفة مع نفسي وأنظر في المرآة وأراجعها وأكتر حد تأثر بذلك أبي وكان حزين عليا في نهاية حياته لأنه أدرك ده».

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وتابعت: «كان بيجي يبص عايز يشوف إزاي عايشة وسعيدة ولا لا وكان قريب جدا مني وقبل ما يموت قالي حاجات كتير أوي وكنت عارفه أن دي ساعته، وقالي أوعي تبطلي غنا ونفسي أشوفك مبسوطة ومش عايز أشوفك متضايقة».

أول مرة أبقى في حياتي أولوية

وأكدت: «عارفه أن بابا لو شافني دلوقتي هايبقى مبسوط لأني في أسعد أوقات حياتي وأول مرة أبقى في حياتي أولوية بعدما اكتشفت أني لو مش كويسة اللي حواليك هيحسوك جداً وبتطلع الحاجات من جواك ناقصة لو مش مبسوط، ومش هتقدر تسعدهم، ولما غنيت «بدي طير» كنت مكتئبة».