تامر حسني يعلن إحياء حفل نهائي كأس عاصمة مصر

أعلن الفنان تامر حسني، إحيائه حفل نهائي كأس عاصمة مصر والذي من المقرر أن يجمع منتخب الفراعنة ونظيره الكرواتي، الثلاثاء المقبل.

تامر حسني يعلن عن أول نشاط فني له في الفترة المقبلة

ونشر تامر حسني عبر حسابه الشخصي «فيس بوك» قائلاً: «سأقوم بغناء حفل نهائي كأس عاصمة مصر بين مصر وكرواتيا، في استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، البطولة التي تُنظم بواسطة الشركة المتحدة للرياضة وهي النسخة الأولى من سلسلة FIFA Series».

بسمة بوسيل تتحدث عن تامر حسني

وكانت أعلنت الفنانة بسمة بوسيل، احتمالية عودتها لتامر حسني مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، حسبما أكدت خلال حلولها ضيفة على برنامج ع المسرح، الذي تقدمه الإعلامية مني عبد الوهاب على شاشة قناة الحياة

وقد تحدثت الفنانة بسمة بوسيل عن تامر حسني قائلة: «حبي للفنان تامر حسني، كان أكبر بكثير من حبي للغناء».

ووجهت مني عبد الوهاب سؤالا لبسمة بوسيل: «كلميني عن حلم الرجوع وقوليلي ممكن ترجعي لتامر»؛ لترد عليها: «قريب إن شاء الله».