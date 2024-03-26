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دراما المتحدة

إلهام شاهين تهنئ نشوى مصطفى على مسلسل إمبراطورية ميم

كتب:

ياسمين محمود
07:35 ص | الثلاثاء 26 مارس 2024
إلهام شاهين

إلهام شاهين

هنأت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، نشوى مصطفى على دورها في مسلسل إمبراطورية ميم.

ونشرت «شاهين» تعليقًا لنشوى مصطفى عن إشادتها بدور إلهام صفي الدين شقيقة أخت إلهام شاهين، عن دورها في إمبراطورية ميم، قائلة: الفنانة «الرائعة نشوى مصطفى.. مبروك عليكِ دورك الرائع مديحة في مسلسل إمبراطورية ميم.. أنتِ أحن أخت وأجمل عمة.. ودمك شربات.. يارب دايمًا ناجحة ومتألقة يا جميلة».

أبطال مسلسل أمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة

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