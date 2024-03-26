مسلسل محارب الحلقة 16.. حسن الرداد يهدد أسرة المحامي حسام

ينتظر محبي الفنان حسن الرداد تطورات أحداث مسلسل محارب الحلقة 16، وخاصة بعد وصول محارب أخيرا إلى القاهرة، ونجاحه في الوصول إلى منزل المحامي حسام الجيوشي «أحمد زاهر»، إذ هدده بشكل مباشر بقتل زوجته وابنه، بما أنه بلطجي كما صوره «حسام» في حملة السوشيال ميديا والإعلام الذي روج أخبار خاطئة ومبروكة عنه، إذ نه يثير الرأى العام عليه، وتستمر الأحداث اليومية والسريعة في مسلسل محارب المعروض على سي بي سي حتى نهاية رمضان.

مسلسل محارب الحلقة 16

أحمد زاهر يطالب بحقه فى شركة العزازي

كما ظهر خلاف جديد بين جيهان أرملة العزاوي والمحامي حسام أبطال مسلسل محارب، إذ طالبها حسام بالحصول على نصف تركة زوجها الراحل العزازي، إذ أنه يقدم لها الكثير من الخدمات، ويعلم الكثير عنها ومن الأفضل الحصول على نصف التركة أو يسجن ابنها رامي بتهمة قتل أم محارب، وهذا ما ستوضحة أحداث مسلسل محارب الحلقة 16 التي ستعرض الليلة.