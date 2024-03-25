مسلسل محارب الحلقة 15.. أحمد زاهر يطلب نصف ثروة نرمين الفقي

شهد مسلسل محارب الحلقة 15، أحداث مهمة في الصراع الدائر بين محارب «حسن الرداد» وحسام الجيوشي «أحمد زاهر» محامي رجل الأعمال محمود العزازي، المتهم نجله في دهس والدة محارب، ويمنعه من الحق على حق والدته بالقانون.

مسلسل محارب الحلقة 15

وخلال مسلسل محارب الحلقة 15، علمت الشرطة بأن محرب سرق سيارة ملاكي من أجل الذهاب بها إلى القاهرة لمواجهة حسام، وتحرر محضر بهذا الواقعة، وعلى جانب أخر قام جمال «عابد عنان» بتوصيل إنجي خطيبة محاربة «ناهد السباعي» من الصعيد إلى القاهرة للاطمئنان على والدها الذي يرقد في المستشفي، واطمنت عليه وطلب من أن تترك محارب ووافقت على طلبه.

محارب وأشقاؤة يرثون 50 فدانا

كما أخبرت الحاجة آمنة كبيرة المحاربة في الصعيد «سماء إبراهيم» منال شقيق محارب بورث، والدها الحاج عبدالمنعم، حيث يمتلك 50 فدانا ما زالوا في الحفظ والصون وتقوم العائلة بزراعتهم، وفوجئت منال من حجم الأراضي التي ورثها والدها، رغم أنه هرب من البلد منذ زمن طويل، وأبناؤه يعلمون أنه لا يمتلك شيئا، لكن الكبيرة أخبرتهم بأن حقهم ما زال موجودا، إلا أن حديثها أغضب جمال وشقيقه وحدثت مشاجرة بينهم، لأنهم هم الذين زرعوا الأرض وحافظوا عليها.

وحدث مفاجأة في مسلسل محارب الحلقة 15، حيث طلب المحامي حسام الجيوشي من جيهان «نرمين الفقي» أرملة العزازي، حقه في تركة العزازي نظير ما يقوم به من أجل السيطرة على محارب وصرفه عن المطالب بحق والدته التي دهسها رامي العزازي ابنها، وطلب منها أن تقسم التركة بينه بالنصف وهددها بأوراق من شأنها أن تسجنها.