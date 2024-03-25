ملخص الحلقة 15 مسلسل محارب.. حسن الرداد لديه ورث يفوق ثروة العزازي

شهد ملخص الحلقة 15 مسلسل محارب، أحداثا مهمة، إذ وصل محارب (حسن الرداد) إلى منزل المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر) لمواجهته بالقضايا التي لفقها له بعد أن هرب لفترة طويلة، وقام محارب بتهديد الجيوشي بابنه وزوجته، وهو ما جعل حسام يتوسل إليه أن يتركهم ويقدم لمحارب ما يريد.

ملخص الحلقة 15 مسلسل محارب

وقبل وصول محارب إلى فيلا حسام الجيوشي، طلب الأخير من جيهان (نرمين الفقي) أرملة العزازي، حقه في تركة العزازي نظير القضايا التي لفقها لمحارب لصرفه عن المطالبة بحق والدته التي دهسها نجلها رامي العزازي، وطلب منها نصف التركة وهددها بتقديم أوراق للنيابة في حال رفضها هذا الطلب، ورغم أنه شريك معها في تزوير ومخالفات قانونية إلا أنه أخبرها بأن قادر على الدفاع عن نفسه والخروج من كل هذا بأسط الأمور، أما هي فسوف يلتف حول رقبتها حبل المشنقة.

ورث محارب من عائلته يفوق أملاك العزازي

وخلال ملخص الحلقة 15 مسلسل محارب، تحدثت الحاجة آمنة كبيرة المحاربة في الصعيد (سماء إبراهيم) مع منال شقيقة محارب، وأخبرتها بورث والدها الحاج عبد المنعم والذي يبلغ 50 فدانا تقوم العائلة بزراعتها، واندهشت منال من حجم الأراضي التي ورثها والدها، رغم أنه هرب من البلد منذ سنوات طويلة، وتوفي ولم يخبرهم بشيء عن هذه الأملاك.