مسلسل محارب الحلقة 15.. هل تطلب ناهد السباعي الطلاق من حسن الرداد؟

صراع الأموال والنفوذ يحكم مسلسل محارب، فعزيز (حسن الرداد) صاحب الحق والطرق الأضعف، تم الإيقاع به في الحلقات السابقة من أصحاب المال والنفوذ، وجرى تلفيق العديد من القضايا له والتي ظل هاربًا على أثرها، لكنّ حدّث تغير خلال مسلسل محارب الحلقة 15، وأصبح محارب يمتلك 50 فدانًا من عائلته، فهل تتغير قواعد اللعبة في الحلقات القادمة؟

مسلسل محارب الحلقة 15

وقام جمال «عابد عنان» بتوصيل إنجي خطيبة محارب «ناهد السباعي» من الصعيد إلى القاهرة؛ للاطمئنان على والدها الذي يرقد في المستشفي، واطمئنت عليه، وطلب من أن تترك محارب ووافقت على طلبه، مما يبدو أن مفعول السحر الذي دبر لها عنتر قد بدأ، ففي الحلَقات السابقة هربت إلى الصعيد من أجل محارب ورفضها الزواج من عنتر (حسني شتا)، وذلك خلال مسلسل محارب الحلقة 15.

هل تطلب إنجي الطلاق من محارب

واشتعل الخلاف بين جمال وشقيقة والحاجة أمنه كبيرة المحاربة (سماء إبراهيم)، بسبب اتخاذها قرار برد حق عبد المنعم إلى أبنائه عزيز وإبراهيم ومنال، فنسبت بنتهم مشاجر قامت على أثرها الكبيرة بضرب راجح بالقلم على وجهه، إذ يصل ورث محارب حوالي 50 فدانًا.

وخلال مسلسل محارب الحلقة 15، طلب المحامي حسام الجيوشي من جيهان «نرمين الفقي» أرملة العزازي، حقه في تركة العزازي نظير ما يقوم به من أجل السيطرة على محارب وصرفه عن المطالبه بحق والدته التي دهسها رامي العزازي ابنها، وطلب منها أن تقسم التركة بينه بالنصف وهددها بأوراق من شأنها أن تسجنها.