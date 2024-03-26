الطقس اليوم في المحافظات.. تحذير من «الأرصاد» بشأن الحرارة والرياح

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة ضمن حالة الطقس اليوم، على كل الأنحاء، ما يزيد الإحساس بالعطش خلال الصيام، محذرة من تخفيف الملابس، إذ تستمر الأجواء المائلة للبرودة على أغلب الأنحاء خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدة مناطق غرب البلاد.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر، ودرجات الحرارة اليوم، والأماكن المعرضة للعواصف الترابية والرملية.

الطقس اليوم في مصر

ويشهد الطقس اليوم في مصر، أجواء مائلة للحرارة طوال النهار على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، بينما تكون حارة على جنوب الصعيد، تتحول إلى مائلة للبرودة في المساء والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تحذر من نشاط الرياح

وتحذر الأرصاد الجوية من نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد، إذ من المتوقع أن تضرب السواحل الشمالية الغربية بقوة، بالتزامن مع ثالث أيام نوة العوة وبرد العجوزة آخر نوات الشتاء.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم في مصر، كالتالي:

القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

الطقس اليوم في الإسكندرية

وعن الطقس اليوم في الإسكندرية، تسود أجواء مستقرة نسبيًا، إذ يكون الطقس مشمسا، مع توقعات بنشاط حركة الرياح، وارتفاع طفيف في الأمواج.

الطقس في الأيام المقبلة

تشهد توقعات الطقس في الأيام المقبلة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، حتى الأحد المقبل، فضلًا عن احتمالات سقوط الأمطار بعد غد الخميس، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.