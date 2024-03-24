«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم وموقف عودة الأمطار

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عودة الأمطار في حالة الطقس اليوم، حيث تعود حالة عدم الاستقرار التي تستمر 24 ساعة، بسبب منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على وجود غطاء سحابي، وانخفاض درجات الحرارة العظمى اليوم.

عودة الأمطار فى حالة الطقس

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، عودة الأمطار في طقس اليوم، حيث تكون متفاوتة الشدة من متوسطة إلى رعدية أحيانا على معظم محافظات شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، مع انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 لـ3 درجات، وتنشط الرياح الشمالية الغربية بسرعات تتراوح بين 30 إلى 40 كيلومترا في الساعة، خاصة في شمال البلاد والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ومحافظات الوجه البحري وصولا إلى محافظات الصعيد، وتصبح مثيرة للرمال والأتربة على محافظات البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد وسيناء، جاءت كما يلي.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 20 درجة للعظمى و13 درجة للصغرى.

- السواحل الشمالية: 19 درجة للعظمى و13 درجة للصغرى.

- جنوب سيناء: 25 للعظمى و16 للصغرى.

- شمال الصعيد: 23 درجة للعظمى و13 للصغرى.

- جنوب الصعيد: 28 درجة للعظمى و15 للصغرى.