أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة الغربية، قائمة المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالغربية في رمضان 2024، وذلك بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، التي تفتح أبوابها أمام المعتكفين في العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445 هجرية.

وكشف الدكتور خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف في الغربية، أن المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالغربية في رمضان 2024، تم تحديدها من قبل المديرية واعتمادها من قبل الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك في إطار استعدادات وزارة الأوقاف ومديرية الغربية للاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالغربية في رمضان 2024

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أن المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالغربية في رمضان 2024 يبلغ عددها 526 مسجدا على مستوى مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، وتم تحديد أيضا المشرف على الاعتكاف من قبل الأئمة والخطباء.

المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالغربية في رمضان 2024

وأشار إلى أن هناك تعليمات مشددة إلى كافة مديري الإدارات بمدن ومراكز المحافظة، بسرعة تجهيز المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالغربية في رمضان 2024، وإجراء أعمال نظافة بصفة دورية خلال فترة الاعتكاف ومنع أعمال التصوير وذلك حفاظا على خصوصية المعتكفين، وجاءت أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالغربية في رمضان 2024 كالتالي: