موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل جودر على قناة ON E اليوم

أعلنت شبكة قنوات ON E موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل جودر على قناة ON E بداية من الليلة، وهو يتكون من 15 حلقة فقط، ويتسم المسلسل بالأجواء الأسطورية الساحرة ، كما أنه يعتبر من أضخم الأعمال الرمضانية، وتدور أحداثه حول جودر المصري الذي اعتبرته قوي الشر أنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون، الذى سيساعده في الوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة.

موعد عرض الحلقة الأولي من مسلسل جودر على قناة ON E

وعن موعد عرض الحلقة الأولي من مسلسل جودر على قناة ON E، في تمام الساعة 8 مساء ويعاد 9:45 صباحًا، ويعرض على ON دراما الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

أبطال مسلسل جودر

ومسلسل جودر من بطولة الفنان ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أحمد فتحي، وليد فواز، أيتن عامر، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد.