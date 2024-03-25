مسلسل جودر.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

ينتظر الفنان ياسر جلال، عرض أحدث أعماله الدرامية جودر، والمقرر له يوم 16 رمضان الجاري عبر شاشة قناة ON E.

ويعرض مسلسل جودر عبر ON E الساعة 8 مساء ويعاد 9:45 صباحًا، وعلى ON دراما الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا، وعبر قناة أبو ظبي الساعة 10:30 مساء.

تفاصيل مسلسل جودر لياسر جلال

يعد مسلسل ياسر جلال من المسلسلات الأسطورية، وتدور أحداثه في إطار حكايات ألف ليلة وليلة ويواصل النجم ياسر جلال وأبطال مسلسل جودر تصوير العمل بشكل مكثف بين عدد من اللوكيشنات المختلفة في مدينة الإنتاج الإعلامي والظهير الصحراوي بشبرا منت وأيضا دولة المغرب وعدد من الأماكن الخارجية.

موعد عرض مسلسل جودر

مسلسل جودر من بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، ويتسم العمل بالأجواء الأسطورية الساحرة ويعد من أضخم الأعمال الرمضانية إنتاجيا؛ إذ يعتمد بشكل كبير على أعمال الجرافيك والإكسسوارات والملابس الأسطورية.

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال حول جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا إذ أنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، هل ينجح في التصدي لشمعون أم قوة الشر التي تنجح؟

أبطال مسلسل جودر

مسلسل جودر من بطولة الفنان ياسر جلال الذي يجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى.