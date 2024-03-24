أول مشاهد الحلقة الأولى من مسلسل جودر.. احتفال مصري عمره 7 آلاف سنة

ينتظر عشاق النجم ياسر جلال، بعد غد الثلاثاء 16 رمضان، عرض الحلقة الأولى من مسلسل جودر، المكون من 15 حلقة فقط، الذي تدور أحداثه بين الواقع والخيال والحقيقة والسحر، كما أن المشاهد تدخل لعالم ألف ليلة وليلة وحكايات شهر زاد.

يبدأ المشهد الأول من الحلقة الأولى لمسلسل جودر المصري، بطفل صغير يمر من فوقه أقاربه، ما يعرف باسم «السبوع»، الذي يأتي من رقم 7، وهو اليوم السابع للمولود للجديد، إذ اعتاد الإنسان المصري القديم على الاحتفال بالمولود الذي يتم اليوم السابع، معتقدين أنه بكامل الصحة والعافية، آنذاك كانت نسبة وفاة المواليد كبيرة، بحسب موقع الاستعلامات المصري.

وهناك عادات ارتبطت باحتفال يوم السبوع، مثل دعوة الأهل والأقارب والجيران والأحباب لشرب المغات وتقديم هدايا للمولود والنقود، بالإضافة لتقديم الحلوى للأطفال والتي تحتوي على شمعة وحلويات وورقة باسم المولود.

العقيقة أهم طقوس السبوع

وتعد العقيقة أحد أهم طقوس السبوع، وتتضمَّن تقديم الأضحية، فضلاً عن بعض العادات مثل دق الهون النحاس الذي ارتبط ببعض الأغاني، وهناك عادة أخرى ارتبط بها المصري القديم أيضًا، وهي رش الملح على الطفل وكل من حوله، اعتقادًا بأن الملح يمنع الشر والحسد.

مرور الأم فوق طفلها 7 مرات

تقوم الأم في السبوع بالمرور فوق طفلها 7 مرات، تلك العادة التي ارتبط بها المصري القديم، كما أنه يتم استخدام الغربال، وذلك بسبب موقف فعلته إيزيس مع مولود إحدى الفلاحات للتخلص من سم العقرب، ويعتبر البخور أيضًا عادة قديمة، إذ يعتقد المصريون القدماء بأنه يطرد الأرواح الشريرة.