أعلنت شبكة قنوات ON عن عرض مسلسل جودر في النصف الثاني من الموسم الرمضاني، الموافق 16 رمضان، ويعرض حصريا عبر شاشتها.

موعد عرض مسلسل جودر والقنوات الناقلة

ينطلق عرض مسلسل جودر عبر قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحا، حصريا عبر شاشتها، بالاضافة لعرضها عبر منصة WATCH IT، بدءا من يوم 16 رمضان.

وتدور أحداث مسلسل جودر في إطار فانتازيا يملؤها التشويق والإثارة، داخل عالم الأساطير الشهير ألف ليلة وليلة، وهي مقتبسة عنها، من خلال معالجة درامية معاصرة.

أبطال مسلسل جودر

ويشارك في بطولة مسلسل جودر، كل من: ياسر جلال، ونور اللبنانية، وأحمد فتحي، وياسمين رئيس، وعبدالعزيز مخيون، ووفاء عامر، ومحمود البزاوي، وعايدة رياض، وجيهان الشماشرجي، وآخرين، من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، وإنتاج شركتي ميديا هب سعدي – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضي.

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