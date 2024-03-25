«ياسر جلال قالي خليك على طبيعتك».. كواليس الطفل «نور الدين» في مسلسل جودر

تمكن منذ مرحلة الطفولة من إثبات موهبته في الوسط الفني، حتى يشارك بأدوار مهمة وبارزة في السباق الرمضاني، وعلى الرغم من سنه الصغير، إلا أنه أثبت موهبته ليتم اختياره للمشاركة في عدد من أضخم الأعمال الفنية ضمن السباق الرمضاني 2024.

نور الدين شريف يشارك في مسلسل جودر

الطفل نور الدين شريف صاحب الـ9 سنوات، يشارك في 3 أعمال درامية هذا الموسم، أهمها مسلسل جودر «ألف ليلة وليلة» بطولة الفنان ياسر جلال، إذ جرى ترشيحه للدور عن طريق الكاستينج دايركتور أحمد إسماعيل ومحمد العرجاوي، يقول «نور الدين»: «دي مش أول مشاركة ليا معاهم ومع شركة أروما للإنتاج الفني، وأنا بمثل من حوالي 5 سنين لما بابا وماما شافوا فيا الموهبة وشجعوني ونموها فيا وساعدوني كتير إني أوصل لأهدافي».

لم يجد «نور الدين» في مشاركته بمسلسل جودر أي صعوبات أثناء التصوير أو خلال مرحلة التحضيرات والاستعدادات للمسلسل، وإنما وفّر له طاقم العمل جميع سبل الراحة حتى يخرج الطفل بأفضل أداء أثناء التصوير، بالإضافة إلى روح المرح التي تحلّت بها الكواليس، كما أنّ بطل العمل ياسر جلال حرص على توجيهه بعدد من النصائح أثناء التصوير: «عمو ياسر كان حنين جدًا وطيب جدًا، وكمان كان بيهزر معايا ويقولي خليك على طبيعتك ومتخافش، ومخرج العمل عمو إسلام خيري بشكره على صبره معايا وحنيته».

ويشارك الطفل نور الدين شريف في مسلسل «جودر» بشخصية «شَكَل»، وهي الشخصية التي تختلف تمامًا عن بقية الشخصيات التي يؤديها صاحب الـ9 سنوات في السباق الرمضاني هذا العام.

موعد عرض مسلسل جودر

ينطلق عرض مسلسل جودر عبر قناة ON في تمام الساعة 8 مساءً، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحًا، حصريا عبر شاشتها، بالإضافة إلى عرضها عبر منصة WATCH IT، بدءًا من يوم 16 رمضان الجاري.

وتدور أحداث مسلسل جودر في إطار فانتازيا يملؤها التشويق والإثارة، داخل عالم الأساطير الشهير ألف ليلة وليلة، وهي مقتبسة عنها، من خلال معالجة درامية معاصرة.